Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 6 жовтня 2023 року, 22:00.

У поєдинку дев’ятого туру іспанської Ла Ліги баскський Атлетік на власному полі впевнено переграв Альмерію.

Господарям удалось оформити швидкий м’яч та потім побудувати на підставі цього стратегію на решту матчу.

Альмерія в підсумку без шансів програла першу половину гри, після чого для неї мав місце й млявий другий тайм, у якого суперники відзначились двічі.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Атлетік — Альмерія у 9 турі іспанської Ла Ліги:

Атлетік — Альмерія 3:0

Голи: Гурусета, 10, Дані Гарсія, 63, Сансет, 81

Атлетік: Сімон — Де Маркос, Вівіан, Альварес (Паредес, 8), Берчіче — Еррера (Діас, 75), Д. Гарсія (Муньяїн, 83) — І. Вільямс, Сансет (У. Гомес, 83), Н. Вільямс — Гурусета (Вільялібре, 75).

Альмерія: Максіміану — Чумі, Лопі, Ак’єме — Кайкі, Мелеро (Аррібас, 68), Баба (Пуїгмаль, 82), Мендес (Посо, 68) — Ембарба, Рамазані (Лазаро, 77) — Коне (Санка, 68).

Попередження: Еррера, Де Маркос.