Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 8 жовтня 2023 року, 17:15.
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08 жовтня 2023, 19:55
У рамках дев'ятого туру іспанської Ла Ліги, Атлетіко приймав сусідів по турнірній таблиці Реал Сосьєдад.
У непростому поєдинку господарі зуміли здолати гостей.
Огляд матчу:
Атлетіко — Реал Сосьєдад 2:1
Голи: Ліно, 22, Грізманн, 89 (пен) – Оярсабаль, 73
Атлетіко: Облак – Аспілікуета (Савич, 79), Вітсель, Ермосо – Моліна, Льоренте (Рікельме, 72), Коке, де Пауль (Сауль, 72), Ліно (Галан, 79) – Грізманн, Мората
Реал Сосьєдад: Реміро — Траоре, Субельдія, Ле Норман (Пачеко, 65), Муньйос — Браїс Мендес, Субіменді, Меріно (Карлос Фернандес, 65) — Кубо (захарян, 65), Оярсабаль (Садік, 90+1), Барренечеа (Андре Сілва, 90)
Попередження: Коке, 48, Грізманн, 90+5, Галан, 90+5 – Ле Норман, 15, Траоре, 86, Карлос Фернандес, 87.