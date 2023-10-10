Іспанія

Нападник вірить у своє майбутнє в стані "вершкових".

Нападник Реала Хоселу знаходиться у натхненному стані через свої виступи за команду та хоче виступати мадридців й після терміну оренди з Еспаньйола.

"Я перебуваю тут, у Реалі, на правах оренди з можливістю викупу. Я дуже хотів би залишитися. Реал — це клуб мого життя, я хочу провести особливий сезон, щоб переконати клуб і залишитися тут", — наводить слова нападника Relevo.

Зазначимо, що в цьому сезоні нападник провів на полі 11 матчів, в яких відзначився п'ятьма голами та двома асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Хоселу повторив досягнення легендарного нападника мадридців Рауля.