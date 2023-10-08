Іспанія

Фантастична результативність у виконанні англійця у складі "вершкових".

Мадридський Реал у матчі дев'ятого туру іспанської Ла Ліги розгромив Осасуну (4:0).

У цьому матчі оформленим дублем відзначився півзахисник "вершкових" Джуд Беллінгем.

Таким чином, 20-річний англієць забив десять голів і віддав три результативні передачі у перших десяти матчах за Реал у нинішньому сезоні.

Це більше, ніж було у Кріштіану Роналду, який за стартові десять ігор забив десять м`ячів, але віддав лише одну гольову передачу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Реал — Осасуна.