Іспанія

Легендарність хорвата вже зашкалює.

В матчі відбіркового циклу до чемпіонату Європи Хорватія на виїзді поступилась Уельсу (1:2). Весь матч з капітанською пов'язкою провів Лука Модрич, для якого цей поєдинок став особливим.

Як пише Madrid Xtra, матч проти Уельса став 1000-м в кар'єрі Луки Модрича.

За збірну Хорватії Модріч провів свій 169-й матч. На клубному рівні хавбек виступав за Динамо Загреб, Тоттенгем і Реал.

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