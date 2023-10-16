Легендарність хорвата вже зашкалює.
ЛУКА МОДРИЧ, GETTY IMAGES
16 жовтня 2023, 12:45
В матчі відбіркового циклу до чемпіонату Європи Хорватія на виїзді поступилась Уельсу (1:2). Весь матч з капітанською пов'язкою провів Лука Модрич, для якого цей поєдинок став особливим.
Як пише Madrid Xtra, матч проти Уельса став 1000-м в кар'єрі Луки Модрича.
За збірну Хорватії Модріч провів свій 169-й матч. На клубному рівні хавбек виступав за Динамо Загреб, Тоттенгем і Реал.
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