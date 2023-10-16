Евро-2015 (U-21)

Керманич молодіжної збірної України прокоментував свій стан здоров’я.

Молодіжна збірна України серед юнаків віком до 21 року в рамках четвертого туру кваліфікації до чемпіонату Європи-2025 зіграє домашній матч у Кошице проти одноліток із Англії.

Напередодні протистояння головний тренер "синьо-жовтих" Унаї Мельгоса розповів про стан команди.

"Думаю, що гравці, які перебувають у молодіжній збірній, докладають великих зусиль за короткий проміжок часу, щоб зрозуміти нашу ігрову модель, те, що ми хочемо бачити на полі. І ми достатньо задоволені їхньою уважністю протягом усього тренувального процесу.

Особливо мені подобається поведінка футболістів під час тренувань, вони намагаються виконувати те, про що ми говоримо. І, звісно, вони намагаються ставати кращими, причому не тільки в речах, пов’язаних із використанням простору та рішеннями на м’ячі, а й у розумінні своєчасності багатьох аспектів на полі. Останнє осягнути складніше. Вони досі молоді й повинні навчитися цьому — ми на шляху до цього.

Хоч матч проти Люксембургу й завершився з таким великим рахунком, він не був легким. Перший гол, як ви і сказали, був забитий тільки наприкінці першого тайму. У нас було декілька можливостей забити, які ми не реалізували, поки Краснопір не скористався своєю нагодою. Це була колективна робота проти команди, яка досить непогано захищалася в першому таймі.

Цей гол, звісно, допоміг нам заспокоїтися. Але потрібно бути обережним, тому що за надмірного спокою можна пропустити — вважаю, що команда цього уникнула.

У цілому матч був складним. Було непросто грати проти збірної Люксембургу, адже вона билася до кінця.

Ми поважаємо всі команди, і, звісно, ми дуже поважаємо Англію. Але я не думаю, що наша основна ідея полягатиме в тому, щоб стримувати англійців. Ми хочемо бути проактивними у своєму футболі.

Можливо, після поєдинку можна буде сказати: так, варто було стримувати щосили. Але наша основна ідея — перенести всі якості, концепти в атаці та захисті, над якими ми працюємо, на поле.

Очевидно, що нам потрібно бути в найкращих кондиціях. Отже, у нас є колективна мета, а також визначені індивідуальні цілі, щоб кожен гравець показав найкращу версію себе в матчі.

Після матчу з люксембуржцями в нас не було жодних нових травм. Пара гравців злегка застудилась, але, сподіваємося, вони відновляться до гри.

Не знаю, скільки вболівальників зможе прийти на стадіон. Але я відчуваю, що на наші матчі приходить багато людей з України. Українські фанати — неймовірні, вони підтримують нас завжди! Відчувати це важливо для нас!

Ми спробуємо віддячити за цю підтримку власним ставленням, намірами, діями на полі. Підтримка вболівальників завжди допомагає, особливо в такій ситуації, у якій зараз живе Україна", — заявив український виконавець.

Матч Україна U-21 — Англія U-21 відбудеться 16 жовтня, о 19:30.