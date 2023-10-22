Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 21 жовтня 2023 року, 22:00.

Мадридський Атлетіко у матчі десятого туру іспанської Ла Ліги у гостях впевнено розібрався із Сельтою (3:0).

Перемогу команді Дієго Сімеоне принесли забиті м'ячі у виконанні французького нападаючого Антуана Грізманна, який оформив хет-трик. Один із м'ячів був забитий із пенальті.

Також зазначимо, що на 25 хвилині господарі поля залишилися у меншості після вилучення Вільяра, який отримав пряму червону картку.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Сельта — Атлетіко у 10 турі іспанської Ла Ліги-2023/24:

Сельта — Атлетіко 0:3

Голи: Грізманн, 29 (пен.), 64, 70

Сельта: Вільяр — Васкес (Гуаїта, 28), Старфельт, Нуньєс, Ману Санчес — Мінгеса, Бельтран (Сотело, 61), де ла Торре (Дотор, 81) — Бамба, Аспас (Дувікас, 61), Странд Ларсен (Мігель Родрігес, 81)

Атлетіко: Облак — Аспілікуета, Вітсель, Ермосо — Льоренте (Корреа, 57), Барріос (Моліна, 46), Коке, Сауль (де Пауль, 57), Самуел Ліно (Рікельме, 46) — Мората, Грізманн (Сьоюнчу, 76)

Попередження: Мінгеса, 30, Старфельт, 51, Мігель Родрігес, 87 — Сауль, 54, Рікельме, 87

Вилучення: Вільяр, 25 (Сельта)