Іспанія

Андалузький клуб виступив із власною позицією щодо чергового расистського скандалу.

Напередодні андалузька Севілья зіграла внічию проти мадридського Реала в матчі десятого туру іспанської Ла Ліги на власному полі.

Севілья — Реал Мадрид 1:1 Відео гола та огляд матчу іспанської Ла Ліги

Після завершення цього протистояння бразильський нападник "бланкос" Вінісіус Жуніор учергове звернувся до широкого загалу, надавши докази проявів расизму з боку фанатів "нервіонців".

Але й самі господарі поля не залишились осторонь від подій на трибунах Рамон Санчес Пісхуан, тож опублікували відповідну заяву.

"Севілья хоче повідомити, що після виявлення ксенофобської та расистської поведінки вболівальника на трибунах, його було ідентифіковано, вигнано зі стадіону та повідомлено поліцію, яка чергує на нашому стадіоні.

Окрім того, внутрішні дисциплінарні правила також будуть суворо застосовані по відношенню до винуватця, і він буде виключений із переліку членів клубу найближчим часом.

Севілья виступає проти й засуджує будь-яку расистську і ксенофобську поведінку, навіть якщо вона є поодиноким випадком, як у цій ситуації, і демонструє свою прихильність ідеям боротьби с расизмом і готова співпрацювати з владою з метою викорінення подібних проявив ненависті, які не відповідають духу вболівальників такого клубу, як Севілья", — ідеться в повідомленні від андалузького колективу.

У наступному турі Севілья зіграє гостьовий матч проти Кадіса.