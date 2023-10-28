Іспанія

Не надто вдалий матч для українського форварда.

У матчі 11 туру іспанської Ла Ліги Жирона на своєму полі мінімально обіграла Сельту (1:0).

Єдиний і переможний гол був забитий на першій компенсованій хвилині другого тайму, а його автором став Янгель Еррера.

Статистичні портали WhoScored та SofaScore оцінили дії гравців, які взяли участь у цьому матчі.

Український форвард Артем Довбик, який вийшов у стартовому складі Жирони, отримав оцінки 6,1 та 6,8 відповідно.

За 67 хвилин на полі 26-річний українець зробив 12 дотиків м'яча, два удари (один у площину), віддав три з п'яти передач (60%), виграв одне з чотирьох єдиноборств, чотири рази втратив м'яч і заробив один фол.

Водночас дії українського вінгера Віктора Циганкова були оцінені у 6,2 та 6,6 балів відповідно.

25-річний українець вийшов на заміну на 79 хвилині — він зробив 15 дотиків м'яча, виконав 12 із 13 передач (92%), один неточний навіс та двічі втратив м'яч.

Цього сезону Довбик провів 11 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав два асисти. На рахунку Циганкова дев'ять зустрічей, один гол та один асист.