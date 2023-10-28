Іспанія

Водночас у списку відсутній півзахисник Френкі де Йонг.

Прес-служба Барселони опублікувала заявку команди на матч іспанської Ла Ліги проти мадридського Реалу.

До списку футболістів команди Хаві потрапили 23 футболісти. У заявку "блаугранас" після травм повернулися захисник Жуль Кунде, півзахисник Рафінья Діас та нападник Роберт Левандовські.

Водночас відсутній півзахисник Френкі де Йонг, який продовжує відновлення після травми та має бути готовим до матчу проти Шахтаря у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, матч Барселона — Реал відбудеться завтра, 28 жовтня, о 17:15 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.