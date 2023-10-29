Іспанія

Гравець поділився думками щодо своїх виступів.

Іско розповів, що хотів би повернутися до збірної Іспанії - повідомляє AS.

"Сподіваюся, я зможу повернутися в національну збірну, це найбільше досягнення для футболіста.

Я задоволений роботою, яку виконую, але запрошення до національної команди залежить від того, що я роблю на полі та чи потрібні мої якості. Якщо одного разу ця винагорода прийде, я буду щасливий".

Півзахисник непогано розпочав нинішній сезон, провів 14 матчів та зробив 5 результативних дій.

Свого часу він виступав за Іспанію, проте через невелику кількість часу у складі Реалу перестав викликатися туди, наразі виступає у Бетісі.