Завершився матч чемпіонату Іспанії.
Атлетік - Валенсія - Getty Images
29 жовтня 2023, 21:56
Атлетік та Валенсія зіграли результативну нічию. Колектив Рубена Барахи пропустив у першому таймі, проте вийшов вперед у другій половині зустрічі. Втім, команда Ернесто Вальверде вирвала нічию у доданий час. Роман Яремчук вийшов на заміну та нічим особливо не запам'ятався.
Атлетік посідає шосту сходинку у таблиці. Валенсія знаходиться на дев'ятому місці.
Атлетік — Валенсія 2:2
Голи: де Маркос, 32, Беренгер, 90+8 — Перес, 62, Дуро, 68
Атлетік: Симон — де Маркос, Вівіан, Паредес (Прадос Діас, 65), Гарсія де Альбеніс — Д. Гарсія (Весга, 65), Руїс де Галларета, Н. Вільямс (Беренгер, 69), Сансет (Муньяїн, 72), І. Вільямс — Гурусета (Вільялібре, 69)
Валенсія: Мамардашвілі — Коррея, Пауліста, Москера, Гая — Перес (Фульк'є, 73), Пепелу, Герра, Лопес (Гільямон) — Дуро (Яремчук, 78), Амалла (Канос, 59)
Попередження: Паредес, Д. Гарсія, Галаррета — Амалла