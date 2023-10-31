Іспанія

Бразильця відзначили на церемонії Ballon d'Or.

Вінгер Реала Вінісіус Жуніор поділився емоціями після отримання призу за громадську діяльність на церемонії Ballon d'Or.

"Освіта звільняє та трансформує. З 19 років я вирішив інвестувати в це, щоб впливати на суспільство. У 23 роки я з величезною гордістю отримав премію Сократеса. Наша робота лише розпочинається. Я сподіваюся повертатися сюди частіше, щоб здобути й інші трофеї, які прославлять мою боротьбу за більш справедливіший світ", — написав Вінісіус в Інстаграм.

Бразилець є засновником Vini Jr Institute – освітньої програми для бідних студентів. У 2022 році сума інвестицій Вінісіуса склала 335 000 євро, 2023-го перевищила 1 мільйон євро.

Зазначимо, що у 2022 році нагороду отримав Садіо Мане.