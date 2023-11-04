Іспанія

Поєдинок 12 туру іспанського чемпіонату розпочнеться о 15:00.

Сьогодні, 4 листопада, відбудеться матч 12 туру іспанської Ла Ліги, в якому Жирона в гостях зіграє проти Осасуни.

Тренерський штаб "жирондинців" на чолі з Мічелом вже визначився зі стартовим складом і вирішив довірити місце в основі українському форварду Артему Довбику.

Для 26-річного українця це буде 13 матч у складі іспанського клубу, де він забив п'ять голів та віддав три гольові передачі.

Водночас український вінгер Віктор Циганков розпочне матч на лаві запасних. На його рахунку 10 поєдинків, один гол та одна гольова передача.

Нагадаємо, матч Осасуна — Жирона розпочнеться о 15:00 за київським часом. Стежити за перебігом поєдинку можна буде на Football.ua.