Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубку Іспанії, що відбувся 1 листопада 2023 року, 13:00.

У матчі 1/64 фіналу Кубка Іспанії Жирона у гостях вирвала перемогу над Сан-Роке (2:1).

Комада Мічела відкрила рахунок на старті другого тайму зусиллями Валері, але за три хвилини Міззіан зрівняв рахунок.

Перемогу "жирондинцям" приніс забитий м'яч Савіо, який забив на восьмій компенсованій хвилині після асиста від українського форварда Артема Довбика, який вийшов на поле на 75 хвилині. Водночас вінгер Віктор Циганков провів весь матч.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Сан-Роке — Жирона у 1/64 фіналу Кубку Іспанії-2023/24:

Сан-Роке — Жирона 1:2

Голи: Міззіан, 51 — Валері, 48, Савіо, 90+8.

Сан-Роке: Алехо — Агілар, Мора, Бекен — С. Гарсія, Баутіста, Д. Гутьєррес (Руеда, 84), Хасоу (Роблес, 84) — Камачо (Корнехо, 66), Абреу (Лопес, 46), Міззіан.

Жирона: Фуїдіас — М. Гутьєррес (Коуту, 65), Еспіноса, Хуанпе, Мартінес — Кебе (Савіо, 46), Соліс (Оя, 81), Порту (Мартін, 78) — Валері, Циганков, Стуані (Довбик, 75).

Попередження: Баутіста, Бекен, Лопес — Оя, Савіо.