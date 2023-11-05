Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 4 листопада 2023 року, 22:00.

У поєдинку дванадцятого туру іспанської Ла Ліги каталонська Барселона здобула важкі три очки на полі Реала Сосьєдад.

Важке для команди Хаві протистояння на Аноеті проходило геть не за бажаним для "блаугранас" сценарієм, оскільки команда мала обмежену кількість гольових моментів та постійно перебувала під тиском.

Господарі поля мали чимало гольових нагод вже на перших хвилинах поєдинку однак, як і в подальшому, реалізація була їх головною проблемою.

Реал Сосьєдад до останнього намагався не відпустити каталонців із власного поля бодай з одним заліковим балом, а в підсумку сам утратив цей пункт через один геніальний пас Ілкая Гюндогана.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Реал Сосьєдад — Барселона в 12 турі іспанської Ла Ліги:

Реал Сосьєдад — Барселона 0:1

Гол: Араухо, 90+3

Реал Сосьєдад: Реміро — Траоре (Елустондо, 63), Субельдія, Ле Норман, Муньйос — Браїс Мендес, Меріно, Субіменді — Кубо, Оярсабаль (Карлос Фернандес, 84), Барренечеа (Шо, 79)

Барселона: тер Штеген – Араухо, Кунде, Іньїго Мартінес – Канселу (Рафінья, 69), Гаві, Гюндоган, Бальде – Фермін Лопес (Ферран Торрес, 57) – Левандовські (Педрі, 57), Феліш (Ямал, 69)

Попередження: Браїс Мендес, Субельдія, Субіменді, — Феліш, Іньїго Мартінес, Гаві