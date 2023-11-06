Іспанія

Тренерський штаб "вершкових" сподівається, що з ключовим гравцем нічого серйозного не сталося.

Півзахисник мадридського Реала Джуд Беллінгем отримав невелике пошкодження у минулому матчі іспанської Ла Ліги проти Райо Вальєкано (0:0).

Вже на десятій хвилині зустрічі 20-річний англієць невдало приземлився на ліве плече, після чого після перерви вийшов на поле з пов'язкою.

"У Беллінгема проблема з плечем. Він трохи постраждав, але міг грати. В понеділок йому зроблять тести. Не думаю, що це щось серйозне", — наводить слова головного тренера Реала Карло Анчелотті Marca.

Нинішнього сезону Беллінгем провів 14 матчів, у яких забив 13 голів та віддав три гольові передачі.

Свій наступний матч Реал проведе проти Браги у Лізі чемпіонів. Гра відбудеться 8 листопада о 22:00 за київським часом.