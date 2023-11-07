Іспанія

Український форвард забив і віддав дві гольові передачі у матчі проти Осасуни.

Статистичні портали WhoScored та SofaScore опублікували символічні збірні за підсумками 12 туру іспанської Ла Ліги.

До кращих потрапив український нападаючий Жирони Артем Довбик, який отримав оцінку 9,0 від SofaScore, що є другим показником у команді тижня.

У минулому матчі проти Осасуни (4:2) Довбик забив гол і віддав дві гольові передачі, чим допоміг своїй команді здобути три очки.

WhoScored оцінив дії українця у 8,6 балів, що також є другою оцінкою у збірній.

Також до збірної туру Довбика включила відома газета Marca.

Цього сезону Довбик провів 13 матчів, у яких забив шість голів та віддав п'ять асистів.