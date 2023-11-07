Український форвард забив і віддав дві гольові передачі у матчі проти Осасуни.
Артем Довбик, Getty Images
07 листопада 2023, 19:38
Статистичні портали WhoScored та SofaScore опублікували символічні збірні за підсумками 12 туру іспанської Ла Ліги.
До кращих потрапив український нападаючий Жирони Артем Довбик, який отримав оцінку 9,0 від SofaScore, що є другим показником у команді тижня.
У минулому матчі проти Осасуни (4:2) Довбик забив гол і віддав дві гольові передачі, чим допоміг своїй команді здобути три очки.
WhoScored оцінив дії українця у 8,6 балів, що також є другою оцінкою у збірній.
Також до збірної туру Довбика включила відома газета Marca.
Цього сезону Довбик провів 13 матчів, у яких забив шість голів та віддав п'ять асистів.