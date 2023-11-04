Іспанія

Українець допоміг відкрити рахунок у матчі іспанського чемпіонату проти Осасуни.

В даний час проходить поєдинок 12 туру іспанської Ла Ліги, в якому Жирона в гостях зустрічається з Осасуною.

Рахунок у матчі було відкрито на 16 хвилині зусиллями півзахисника Івана Мартіна, якому результативну передачу віддав український форвард Артем Довбик.

Для 26-річного українця це була четверта гольова передача у 13 матчах за іспанський клуб. Також на його рахунку п'ять забитих м'ячів.

Також додамо, що на лаві запасних команди Мічела присутній український вінгер Віктор Циганков.

Зазначимо, що це друга гольова передача Довбика у другому матчі поспіль. До цього він зробив асист у матчі Кубка Іспанії.