Іспанія

Англієць отримав невелике пошкодження в матчі проти Райо Вальєкано.

Півзахисник мадридського Реала Джуд Беллінгем не зможе допомогти своїй команді у матчі іспанської Ла Ліги проти Валенсії. Про це повідомляє прес-служба клубу.

20-річний англієць отримав пошкодження у минулому матчі чемпіонату Іспанії проти Райо Вальєкано (0:0). Через це він вже пропустив матч Ліги чемпіонів проти Браги (3:0) цього тижня.

"Після проведеного обстеження Джуду Беллінгему поставили діагноз: передня нестабільність лівого плеча, що виникла внаслідок недавнього вивиху", — наголошується у заяві "вершкових".

Нинішнього сезону Беллінгем провів 14 матчів, у яких забив 13 голів та віддав три результативні передачі.

Матч Реал – Валенсія відбудеться сьогодні, 11 листопада, о 22:00 за київським часом.