Іспанія

Іспанець хоче виступати в Європі.

Нападник Атлетіко Альваро Мората розповів, що влітку мав пропозицію від клубу із Саудівської Аравії, але не погодився на неї.

"Я не думав про перехід в саудівські клуби. Це була велика пропозиція, але не на € 50 млн, як писали в пресі. Я захотів залишитися в Атлетіко для того, щоб вигравати тут титули. Також я не хотів втрачати своє місце в іспанській національній команді", — сказав іспанець.

У цьому сезоні іспанець відзначився 12 голами та 3 асистами за Атлетіко у 14 матчах у всіх турнірах.

Раніше повідомлялось, що Мората продовжив контракт з Атлетіко.