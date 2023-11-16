Іспанія

Футболіст може змінити команду.

Агент Луки Модрича прокоментував чутки про його майбутнє - повідомляє Shoot.

"Минулого літа були клуби, зацікавлені у підписанні Луки. У Модрича були пропозиції із Саудівської Аравії та іншого клубу. Лука думає про Реал, але ідея перебратися в саудівську лігу цілком реальна, якщо пропозиція буде підходящою".

Лука незадоволений своїм нинішнім становищем у мадридському Реалі та може піти з команди.

Цього сезону він провів 15 матчів та віддав один асист.