27-річний українець поки що не може закріпитися у складі іспанського клубу.
Роман Яремчук, Getty Images
25 листопада 2023, 16:37
Сьогодні, 25 листопада, Валенсія на своєму полі зіграє проти Сельти у матчі 14 туру іспанської Ла Ліги.
Тренерський штаб "кажанів" вже визначився зі стартовим складом і на жаль, український форвард Роман Яремчук залишився на лаві запасних.
Валенсія (стартовий склад): Мамардашвілі — Гая, Пауліста, Москера, Коррея — Канос, Герра, Пепелу, Перес — Дуро, Лопес.
Нинішнього сезону 27-річний українець провів вісім матчів, але поки що без результативних дій.
Нагадаємо, матч Валенсія — Сельта розпочнеться о 17:15 за київським часом.