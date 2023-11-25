Іспанія

27-річний українець поки що не може закріпитися у складі іспанського клубу.

Сьогодні, 25 листопада, Валенсія на своєму полі зіграє проти Сельти у матчі 14 туру іспанської Ла Ліги.

Тренерський штаб "кажанів" вже визначився зі стартовим складом і на жаль, український форвард Роман Яремчук залишився на лаві запасних.

Валенсія (стартовий склад): Мамардашвілі — Гая, Пауліста, Москера, Коррея — Канос, Герра, Пепелу, Перес — Дуро, Лопес.

Нинішнього сезону 27-річний українець провів вісім матчів, але поки що без результативних дій.

Нагадаємо, матч Валенсія — Сельта розпочнеться о 17:15 за київським часом.