Неймовірний старт кар'єри молодого англійця у складі "вершкових".
Джуд Беллінгем, Getty Images
27 листопада 2023, 10:36
Мадридський Реал у матчі 14 туру іспанської Ла Ліги впевнено обіграв Кадіс (3:0).
У цьому матчі взяв участь півзахисник "вершкових" Джуд Беллінгем, який відзначився черговим голом.
Для 20-річного англійця це був 14 гол цього сезону за 15 проведених поєдинків — стільки ж він забив за Борусію Д за весь минулий сезон.
За інформацією Madrid Xtra, Беллінгем став першим гравцем в історії мадридського клубу, якому вдалося забити 14 голів у перших 15 матчах за Реал.
До цього рекорд належав Альфредо Ді Стефано, Прудену Санчесу та Кріштіану Роналду, які забили 13 голів за стільки ж ігор.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Кадіс — Реал.