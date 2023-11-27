Іспанія

Неймовірний старт кар'єри молодого англійця у складі "вершкових".

Мадридський Реал у матчі 14 туру іспанської Ла Ліги впевнено обіграв Кадіс (3:0).

У цьому матчі взяв участь півзахисник "вершкових" Джуд Беллінгем, який відзначився черговим голом.

Для 20-річного англійця це був 14 гол цього сезону за 15 проведених поєдинків — стільки ж він забив за Борусію Д за весь минулий сезон.

За інформацією Madrid Xtra, Беллінгем став першим гравцем в історії мадридського клубу, якому вдалося забити 14 голів у перших 15 матчах за Реал.

До цього рекорд належав Альфредо Ді Стефано, Прудену Санчесу та Кріштіану Роналду, які забили 13 голів за стільки ж ігор.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Кадіс — Реал.