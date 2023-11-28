Іспанія

Український голкіпер знову опиниться в тіні після відновлення іспанського воротаря.

Після матчу іспанської Ліги проти Кадіса (3:0), головний тренер Реала Карло Анчелотті був задоволений своєю командою та перемогою, але в той же час вкотре заявив, що як тільки Кепа Аррісабалага відновиться після травми, він замінить українця Андрія Луніна у стартовому складі "вершкових".

З такими висловлюваннями італійський фахівець може нашкодити атмосферу у своєму колективі, оскільки багато гравців "вершкових" висловили підтримку українському воротареві, який не раз рятував команду від пропущених голів.

Гравці вважають, що Анчелотті вчинив неправильно і йому варто було зачекати до наступного матчу, щоб потім сказати, що Кепа знову готовий грати після травми.

Діючий контракт Луніна з Реалом розрахований до літа наступного року і наголошується, що керівництво "вершкових" зрозуміє, якщо Андрій ухвалить рішення змінити клуб перед наступним сезоном.

У своєму наступному матчі Реал зіграє проти Наполі в Лізі чемпіонів, і, швидше за все, в ньому візьме участь Лунін, оскільки Кепа продовжує своє відновлення. Гра відбудеться завтра, 29 листопада, о 22:00 за київським часом.