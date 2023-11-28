Іспанія

Українець провів сухий матч проти Кадіса.

Статистичний портал WhoScored опублікував символічну збірну тижня за підсумками матчів 14 туру іспанської Ла Ліги.

До збірної потрапив український воротар мадридського Реалу Андрій Лунін, який відіграв на нуль у матчі проти Кадіса (3:0).

За свої дії 24-річний українець отримав оцінку у 7,9 балів, що є середнім показником у збірній.

Цього сезону Лунін провів п'ять матчів, з яких три на нуль при двох пропущених м'ячах.

Раніше повідомлялося, що гравці Реалу заступилися за Луніна перед Анчелотті, який віддає перевагу Кепі.