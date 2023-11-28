Українець провів сухий матч проти Кадіса.
Андрій Лунін, Getty Images
28 листопада 2023, 13:21
Статистичний портал WhoScored опублікував символічну збірну тижня за підсумками матчів 14 туру іспанської Ла Ліги.
До збірної потрапив український воротар мадридського Реалу Андрій Лунін, який відіграв на нуль у матчі проти Кадіса (3:0).
За свої дії 24-річний українець отримав оцінку у 7,9 балів, що є середнім показником у збірній.
Цього сезону Лунін провів п'ять матчів, з яких три на нуль при двох пропущених м'ячах.
Раніше повідомлялося, що гравці Реалу заступилися за Луніна перед Анчелотті, який віддає перевагу Кепі.