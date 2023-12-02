Іспанія

Поєдинок іспанської Ла Ліги розпочнеться о 15:00 за київським часом.

Сьогодні, 2 грудня, відбудеться матч 15 туру іспанської Ла Ліги, в якому Жирона на своєму полі прийме Валенсію.

Тренерський штаб господарів поля на чолі з Мічелом вже визначився зі стартовим складом своєї команди і він довірив місце на полі двом українцям — вінгеру Віктору Циганкову та нападникові Артему Довбику.

Жирона: Гассаніга — Гутьєррес, Блінд, Давід Лопес, Е. Гарсія — Мартін, А. Гарсія, Еррера — Савіо, Циганков, Довбик.

Цього сезону Циганков провів 13 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав два асисти. На рахунку Довбика 14 зустрічей, сім голів та п'ять асистів.

Водночас головний тренер "кажанів" Рубен Бараха ухвалив рішення залишити в запасі українського нападаючого Романа Яремчука.

Валенсія: Мамардашвілі — Гасеровскі, Пауліста, Москера, Коррейя — Перес, Пепелу, Герра, Фулькьє — Дуро, Дієго Лопес.

У поточній кампанії Яремчук провів дев'ять ігор, у яких відіграв на полі 260 хвилин, без результативних дій.

Нагадаємо, матч Жирона — Валенсія розпочнеться о 15:00 за київським часом. Слідкувати за подіями матчу можна буде на Football.ua.