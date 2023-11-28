Іспанія

Український вінгер відзначився результативним ударом у матчі проти "басків".

Жирона у матчі 14 туру іспанської Ла Ліги на своєму полі поділила очки з Атлетіком (1:1).

У складі команди Мічела результативним ударом відзначився український вінгер Віктор Циганков, який вийшов у стартовому складі та провів на полі 85 хвилин.

Авторитетний портал WhoScored оцінив гру 26-річного українця у 7,2 бала і це найкраща оцінка у складі Жирони.

Найкращим гравцем матчу був визнаний Іньякі Вільямс, який врятував "басків" від поразки. Його оцінка – 8,3 балів.

Цього сезону Циганков провів 12 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав дві результативні передачі.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Жирона — Атлетік.