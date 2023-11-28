Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 27 листопада 2023 року, 22:00.

У поєдинку 14 туру іспанської Ла Ліги Жирона на своєму полі не змогла обіграти Атлетік (1:1).

Команда Мічела відкрила рахунок на 55 хвилині, коли результативним ударом відзначився український вінгер Віктор Циганков.

Проте за 13 хвилин "баски" зрівняли цифри на табло, а автором рятівного голу став Іньякі Вільямс.

Також додамо, що український форвард Артем Довбик пропускав матч через м'язову травму.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Жирона — Атлетік у 14 турі іспанської Ла Ліги-2023/24:

Жирона — Атлетік 1:1

Голи: Циганков, 55 — І. Вільямс, 68.

Жирона: Гассаніга — Мартінес (Коуту, 70), Е. Гарсія, Блінд, Гутьєррес — Циганков (Валері, 85), Я. Еррера (Кебе, 85), А. Гарсія, Мартін (Торре, 77), Савіо — Стуані (Порту, 70).

Атлетік: Сімон — Де Маркос, Вівіан, Паредес, Лекуе — Весга, Де Галаррета (А. Еррера, 81) — І. Вільямс (Арес, 90), Сансет (У. Гомес, 90), Н. Вільямс (Беренгер, 81) — Гурузета (Р. Гарсія, 73).

Попередження: Блінд — Гурузета.