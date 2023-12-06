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Проте аргентинець опинився в США.

Нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі зізнався, що серйозно розмірковував над продовженням кар'єри в Саудівській Аравії.

"У мене було кілька цікавих варіантів, і мені довелося проаналізувати їх і обдумати, зважити їх зі своєю родиною, перш ніж прийняти остаточне рішення перейти в Маямі.

Моїм першим варіантом було повернення до Барселони, але це було неможливо. Я намагався повернутися, але цього не сталося. Саудівська Аравія була дуже активною. Це також правда, що пізніше я багато думав про те, щоб перейти в чемпіонат Саудівської Аравії. Я знаю країну, вони створили дуже потужний чемпіонат, який може стати важливою лігою в найближчому майбутньому.

Як посла країни по туризму, це місце привернуло мене, особливо тому, що мені сподобалося все, що я відвідав. А також через те, як в країні розвивається футбол, і через зусилля, які вони докладають для створення топчемпіонату.

Саудівська Аравія або МЛС — обидва варіанти здалися мені дуже цікавими", — сказав Мессі.

Раніше повідомлялось, що Мессі названий спортсменом року за версією журналу Time.