Іспанія

24-річний уругваєць отримав травму у матчі проти Атлетіко, але дограв зустріч до кінця.

Захисник Барселони Рональд Араухо отримав травму в минулому матчі 15 туру іспанської Ла Ліги проти Атлетіко (1:0). Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, у 24-річного уругвайця діагностовано незначний перелом виличної кістки.

Футболіст дограв матч із "матрацниками" до кінця і очікується, що він буде присутній у заявці на гру з Жироною.

Нинішнього сезону Араухо провів 13 поєдинків, у яких відзначився одним голом.

Нагадаємо, матч Барселона — Жирона відбудеться у неділю, 10 грудня, о 22:00 за київським часом.