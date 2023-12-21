Іспанія

Українець зміг забити, та його гола не вистачило для перемоги.

Жирона у матчі 18 туру іспанської Ла Ліги у гостях не змогла обіграти Бетіс (1:1).

У цьому матчі взяв участь український нападник Артем Довбик, котрий вийшов у стартовому складі команди Мічела.

26-річний українець реалізував пенальті та відкрив рахунок у матчі на 39 хвилині, а через п'ять хвилин отримав попередження.

а підсумками матчу Ла Ліга визначила найкращого гравця матчу, яким став Довбик, для якого це вдруге поспіль – до цього він був найкращим у грі проти Алавеса.

Цього сезону Довбик провів 17 матчів за Жирону, в яких забив 11 голів та віддав п'ять гольових передач.