Українець зміг забити, та його гола не вистачило для перемоги.
Артем Довбик, Getty Images
21 грудня 2023, 22:30
Жирона у матчі 18 туру іспанської Ла Ліги у гостях не змогла обіграти Бетіс (1:1).
У цьому матчі взяв участь український нападник Артем Довбик, котрий вийшов у стартовому складі команди Мічела.
26-річний українець реалізував пенальті та відкрив рахунок у матчі на 39 хвилині, а через п'ять хвилин отримав попередження.
а підсумками матчу Ла Ліга визначила найкращого гравця матчу, яким став Довбик, для якого це вдруге поспіль – до цього він був найкращим у грі проти Алавеса.
Цього сезону Довбик провів 17 матчів за Жирону, в яких забив 11 голів та віддав п'ять гольових передач.