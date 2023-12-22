Іспанія

Український форвард відзначився голом та був замінений на 64 хвилині поєдинку.

Головний тренер Жирони Мічел прокоментував заміну українського нападаючого Артема Довбика у матчі 18 туру іспанської Ла Ліги проти Бетіса (1:1).

"У Довбика пошкодження камбалоподібного м’яза, ми не хотіли так сильно ризикувати. Проти Алавеса він не мав змоги відпочити. До того ж в мене є два форварди, яким я дуже довіряю", — наводить слова Мічела Marca.

Нагадаємо, 26-річний українець відіграв 64 хвилини, після чого його замінили. За цей час українець забив гол і отримав попередження, за що його було визнано найкращим гравцем матчу.

Цього сезону Довбик провів 18 матчів, у яких забив 11 голів та зробив шість асистів.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Бетіс — Жирона.