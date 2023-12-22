Іспанія

Слова наставника Реала після важкої перемоги.

Керманич мадридського Реала Карло Анчелотті прокоментував перемогу над Алавесом (1:0) в матчі чемпіонату Іспанії.

"Команда доклала величезних зусиль, і вважаю, що за підсумком заслужила перемогу.

Матч видався дуже складним. Коли залишаєшся у меншості, то багато хто може подумати, що суперник може забити гол, але наша команда має неабияку енергію. Ми чудово трималися, дуже добре оборонялися та були винагороджені.

Що стосується Лукаса Васкеса, то другу гру він з'являється всередині штрафного майданчика, тому що там він грає дуже активно. У цьому матчі він забив гол, а у минулій зустрічі з Вільяреалом зробив результативну передачу. Він не найбільший гравець за габаритами, але виглядає небезпечно всередині штрафного майданчика.

Це був важкий та складний матч для нас, але завдяки самовідданості команди ми перемогли", – сказав головний тренер Реала.

Звіт про матч Алавес — Реал читайте у нашому матеріалі.