Іспанія

Розкішний прогрес від українського форварда в іспанському чемпіонаті.

Transfermarkt оновив оціночну вартість футболістів іспанської Ла Ліги.

Нападник Жирони Артем Довбик став найдорожчим українцем в іспанському чемпіонаті – його цінник зріс на 13 мільйонів євро – з 15 до 28 млн євро.

Ціна його одноклубника та партнера по збірній України Віктора Циганкова зросла з 22 до 25 млн євро.

Також виріс цінник українського воротаря Реала Андрія Луніна – з 5 до 8 млн євро.

А ось форвард Валенсії Роман Яремчук, орендований у Брюгге, втратив у ціні — з 4 до 3 млн євро.

Найдорожчим гравцем Ла Ліги є півзахисник Реала Джуд Беллінгем — 180 млн євро, а за ним ще чотири гравці "вершкових".

Раніше повідомлялося, що Довбик та Родріго Гоес — серед претендентів на звання найкращого гравця Ла Ліги у грудні.