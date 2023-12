Іспанська Ла Ліга опублікувала імена футболістів, які претендують на звання найкращого гравця чемпіонату за підсумками грудня.

До числа претендентів потрапив український нападник Артем Довбик із Жирони.

👀 These are the nominees for December's 𝐏𝐋𝐀𝐘𝐄𝐑 𝐎𝐅 𝐓𝐇𝐄 𝐌𝐎𝐍𝐓𝐇 in #LALIGAEASPORTS!



🌟 @Williaaams45

🌟 @RodrygoGoes

🌟 @Alvarovalles13

🌟 @Mayoral_Borja

🌟 Artem Dobvyk



Vote now!#LALIGAPOTM | @EASPORTSFC#PREMIOSLALIGA