На нагороду претендують п'ятеро футболістів.
Артем Довбик, Getty Images
22 грудня 2023, 14:20
Іспанська Ла Ліга опублікувала імена футболістів, які претендують на звання найкращого гравця чемпіонату за підсумками грудня.
До числа претендентів потрапив український нападник Артем Довбик із Жирони.
На нагороду претендують:
- нападник Жирони Артем Довбик — чотири матчі та чотири голи;
- вінгер Реала Родріго Гоес — чотири матчі та два забиті м'ячі;
- форвард Хетафе Борха Майораль — чотири матчі та чотири голи;
- вінгер Атлетика Іньякі Вільямс — чотири матчі та два забиті м'ячі;
- воротар Лас-Пальмаса Альваро Вальєс — чотири матчі, два з яких на нуль при двох пропущених м'ячах.
Після 18 турів Реал набрав 45 очок та очолює турнірну таблицю іспанської Ла Ліги, маючи однакову кількість балів із Жироною. Топ-3 замикає Барселона, яка має 38 очок.