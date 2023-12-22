Іспанія

На нагороду претендують п'ятеро футболістів.

Іспанська Ла Ліга опублікувала імена футболістів, які претендують на звання найкращого гравця чемпіонату за підсумками грудня.

До числа претендентів потрапив український нападник Артем Довбик із Жирони.

На нагороду претендують:

- нападник Жирони Артем Довбик — чотири матчі та чотири голи;

- вінгер Реала Родріго Гоес — чотири матчі та два забиті м'ячі;

- форвард Хетафе Борха Майораль — чотири матчі та чотири голи;

- вінгер Атлетика Іньякі Вільямс — чотири матчі та два забиті м'ячі;

- воротар Лас-Пальмаса Альваро Вальєс — чотири матчі, два з яких на нуль при двох пропущених м'ячах.

Після 18 турів Реал набрав 45 очок та очолює турнірну таблицю іспанської Ла Ліги, маючи однакову кількість балів із Жироною. Топ-3 замикає Барселона, яка має 38 очок.