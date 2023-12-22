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Пішла розкрутка.

Генеральний директор Суперліги Бернд Райхарт вважає корисною Суперлігу для не найбільш великих європейських клубів. Його слова наводить Marca.

"Наша Суперліга набагато краща для таких клубів, як Жирона. Багато клубів скаржаться, що нагорода за вихід до Ліги чемпіонів з гірким присмаком.

Ти виходиш у шруповий етап, програєш матчі і за три місяці вибуваєш. Просто нема часу зарекомендувати себе, як європейський клуб.

Вільярреал грав у півфіналі Ліги чемпіонів, а наступного сезону у турнірі вони вже не брали участь. Це незадовільна ситуація", — заявив функціонер.