Іспанія

Команда Карло Анчелотті змогла перемогти та скористатися шансом очолити чемпіонат Іспанії.

Відбулися чергові поєдинки 18 туру іспанської Ла Ліги.

У першому матчі мадридський Реал без українця Андрія Луніна, який залишився на лаві запасних, вирвав перемогу над Алавесом з рахунком 1:0.

Команда Карло Анчелотті з 52 хвилини грала у меншості після вилучення Начо Фернандеса, який отримав пряму червону картку.

"Вершкові" навіть у меншості створювали непогані моменти, але забити не вдавалося, а Алавес огризався контратаками.

Проте на другій компенсованій хвилині передачею Тоні Крооса вміло скористався Лукас Васкес, який роздрукував ворота Алавеса та приніс перемогу мадридцям.

Таким чином, Реал скористався шансом очолити Ла Лігу після осічки Жирони у матчі проти Бетіса (1:1). Реал вийшов на перше місце та випереджає Жирону по додатковим показникам. У Алавеса 16 очок і 16 рядок.

Алавес — Реал 0:1

Гол: Васкес, 90+2.

Алавес: Сівера — Дуарте (Х. Лопес, 59), Марін, Абкар, Горосабель (Теналья, 78) — Гуріді (Хаджі, 59), Бланко, Гевара — Ріоха, Реббаш (Сола, 72), Омородіон (Кіке, 78).

Реал: Аррісабалага — Гарсія, Рюдігер, Начо, Васкес — Діас (Хоселу, 76), Модрич (Чуамені, 56), Кроос, Вальверде — Родріго (Себальйос, 90+5), Беллінгем.

Попередження: Дуарте, Гевара, Теналья — Беллінгем.

Вилучення: Начо, 52 (пряма червона).

У другій зустрічі Мальорка на своєму полі обіграла Осасуну з рахунком 3:2.

Головним героєм матчу став Дані Родрігес, який, крім забитого м'яча, двічі асистував партнерам по команді — Настасичу та Раїльйо. У складі гостей забили Ібаньєс та Рауль.

Після цього туру Мальорка набрала 18 очок і займає 14 місце в Ла Лізі, а в Осасуни на олдин бал більше і 13 рядок.

Мальорка — Осасуна 3:2

Голи: Настасич, 12, Д. Родрігес, 54, Раільйо, 62 — Ібаньєс, 7, Рауль, 90+1.