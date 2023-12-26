За версією авторитетного видання.
ДЖУД БЕЛЛІНГЕМ, GETTY IMAGES
26 грудня 2023, 10:30
Видання Goal склало свій рейтинг претендентів на нагороду Золотий мʼяч за підсумками сезону 2023/24.
Фаворитом на нагороду є півзахисник Реала Джуд Беллінгем. Тим часом чинний володар ЗМ Лео Мессі розташувався на 19-й сходинці.
Топ-10 виглядає наступним чином:
1. Джуд Беллінгем
2. Гаррі Кейн
3. Кіліан Мбаппе
4. Ерлінг Голанд
5. Мохамед Салах
6. Родрі
7. Антуан Грізманн
8. Букайо Сака
9. Деклан Райс
10. Хуліан Альварес
Раніше повідомлялось, що Беллінгему вручили приз Golden Boy.