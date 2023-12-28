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Битва продовжується.

УЄФА направив до суду ЄС вимогу змінити прес-реліз про рішення щодо Суперліги. Відповідь від організаторів нового турніру не змусила на себе довго чекати.

"УЄФА не прислухається до правосуддя. УЄФА не розуміє, що його монополія закінчилася і привілеям немає місця в Європі. Правосуддя сказало йому дуже чітко: ви більше не можете погрожувати чи карати клуби, які хочуть просувати альтернативні турніри.