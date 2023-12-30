Іспанія

Мадридський клуб цього разу обрав проактивну позицію.

Чергове трансферне вікно вже незабаром розпочнеться, тому ми перебуваємо за крок від нової сторінки саги про трансфер нападника французького Парі Сен-Жермен Кіліана Мбаппе до мадридського Реала.

Останній раз ця історія залишила "галактікос" із порожніми руками, оскільки футболіст так і не зважився на зміну місця роботи, проте цього разу іспанський гранд налаштований більш рішуче.

Реал одразу виклав усі деталі власної пропозиції перед агентами Мбаппе й із свого боку встановив лише одну умову для здійснення цього трансферу — відсутність факту підписання нового контракту поміж французом та його нинішнім клубом.

Якщо ж ПСЖ досягне успіхів у перемовинах із 25-річним виконавець, то це буде означати остаточну відмову мадридців від його придбання.

У поточному сезоні Мбаппе забив 21 гол і віддав дві гольові передачі в 22 матчах.