Гравець порівняв виступи у двох чемпіонатах.
Кіран Тірні - Getty Images
06 січня 2024, 16:34
Кіран Тірні висловив думку щодо виступів у чемпіонатах Іспанії та Англії - цитує Noticias de Gipuzkoa.
"Прем'єр-Ліга краще, ніж Ла Ліга? Я не думаю, що так сильно. Усі знають, що у Англії набагато більше грошей. Клуби цієї ліги можуть купувати футболістів за 30 мільйонів євро.
Це велика різниця. Але коли це стосується якості, я не дуже згоден. Я думаю, що в Ла Лізі є надзвичайні футболісти".
Кіран перейшов в оренду до Реал Сосьєдаду минулого літа з лондонського Арсеналу.
Цього сезону він провів 11 матчів в усіх можливих турнірах і віддав один асист.