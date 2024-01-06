Іспанія

Гравець порівняв виступи у двох чемпіонатах.

Кіран Тірні висловив думку щодо виступів у чемпіонатах Іспанії та Англії - цитує Noticias de Gipuzkoa.

"Прем'єр-Ліга краще, ніж Ла Ліга? Я не думаю, що так сильно. Усі знають, що у Англії набагато більше грошей. Клуби цієї ліги можуть купувати футболістів за 30 мільйонів євро.

Це велика різниця. Але коли це стосується якості, я не дуже згоден. Я думаю, що в Ла Лізі є надзвичайні футболісти".

Кіран перейшов в оренду до Реал Сосьєдаду минулого літа з лондонського Арсеналу.

Цього сезону він провів 11 матчів в усіх можливих турнірах і віддав один асист.