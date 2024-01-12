Іспанія

Головний тренер Барселони Хаві прокоментував перемогу над Осасуною (2:0) у півфіналі Суперкубка Іспанії.

У другому півфіналі Суперкубка Іспанії Барселона здолала Осасуну з рахунком 2:0. Після матчу наставник "блаугранас" Хаві відзначив силу суперника.

"Гра йшла відрізками. Було складно. Вони дуже добре закриваються, одна з найкращих команд у захисті. Ми знали, що гра не буде комфортною. Ми маємо привітати Осасуну.

Загалом ми провели нормальний матч. Ми щасливі, ми у фіналі, буде класико. Тепер ми маємо насолодитися фіналом.

З Осасуною була не блискуча гра, але нормальна. Ми заслужили на вихід у фінал. Це додасть нам бойового духу та впевненості перед неділею.

У Реала все добре, я бачив їх вчора дуже добре. Шанси п'ятдесят на п'ятдесят", – сказав тренер Барселони.

У фіналі Барселона зіграє з Реалом. Вирішальний матч відбудеться в неділю, початок о 21:00.