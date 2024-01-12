Іспанія

Головний тренер Осасуни Ягоба Аррасате висловився після півфіналу Суперкубка Іспанії проти Барселони.

У другому півфіналі Суперкубка Іспанії Барселона здолала Осасуну з рахунком 2:0. Попри впервнену перемогу каталонців, тренер суперника Ягоба Аррасате вважає, що рівень суддівства викликає питання.

"Відчуваємо, що з нами вчинили несправедливо, бо критерії суддівства були різні протягом матчу. Фол очевидний. Ми відчуваємо, що з нами вчинили несправедливо. То справді був вирішальний момент.

Критерії відрізнялися, тож ми скаржилися. Одні судді дають грати більше, інші – менше. Це нормально. Але сьогодні все було інакше: сьогодні йшлося про те, що одні фоли фіксувалися, а інші – ні. Питання в критеріях", — сказав Аррасате.

У фіналі Барселона зіграє з Реалом. Вирішальний матч відбудеться в неділю, початок о 21:00.