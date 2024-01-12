Іспанія

Головний тренер Барселони Хаві Ернандес вважає, що команді під силу повторити торішній успіх у фіналі Суперкубка Іспанії.

У другому півфіналі Суперкубка Іспанії Барселона здолала Осасуну з рахунком 2:0. Після матчу наставник "блаугранас" Хаві висловив надію, що у вирішальному матчі з Реалом його підопічні зможуть показати характер та повторити успіх.

"Сподіваюся, ми виграємо, це фінал. У фіналах не грають, їх виграють.

Ми хочемо конкурувати із суперником, якого я побачив у дуже хорошому стані вчора.

Але у класико немає фаворитів. Сподіваюся, у нас вийде такий фінал, як минулого року (тоді каталонці перемогли 3:1).

Ми чинні чемпіони, і принаймні ми насолоджуватимемося фіналом", – сказав головний тренер Барселони Хаві в ефірі Movistar.

Вирішальний матч відбудеться в неділю, початок о 21:00.