Італія

Головний тренер Ювентуса Массиміліано Алегрі прокоментував вихід у півфінал Кубка Італії.

В останньому чвертьфіналі Кубка Італії Ювентус здолав Фрозіноне з рахунком 4:0. Після матчу керманич "бьянконеррі" Массиміліано Алегрі подякував футболістам за чудовий виступ та вихід у наступний раунд змагань.

"Дякую хлопцям за чудовий виступ, вони отримали задоволення і порадували публіку. Ми маємо зосередитися на сьогоденні та найближчому майбутньому.

У квітні на нас чекає чудовий півфінал проти Лаціо, але до цього нам потрібно зосередитися на Серії А.

Те, що нам вдалося не пропустити, добре, бо останнім часом ми надто легко пропускали. Ми маємо розуміти, коли потрібно сильно пресингувати, а коли контролювати, і в цьому сенсі команда стала кращою", – сказав тренер Ювентуса.

В іншому півфіналі зійдуться Фіорентина та Аталанта.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ювентус — Фрозіноне в Кубку Італії-2024.