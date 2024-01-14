Іспанія

Тренер Жирони прокоментував нічию з аутсайдером чемпіонату.

У 20-му турі Ла Ліги Жирона несподівано втратила очки з головним аутсайдером ліги Альмерією — 0:0. Після матчу наставник команди Мічел розповів, що його команда має радіти набраному балу.

"Ми задоволені набраним очком. Альмерія перевершила нас і була кращою.

Ми не були різкими з м’ячем та в пресингу. Це незаслужене очко, але воно робить нас лідерами", - сказав Мічел.

Звіт про матч Альмерія — Жирона читайте в матеріалі на Football.ua.