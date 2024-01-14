Завершився передостанній матч 17 туру чемпіонату Німеччини.
Бохум - Вердер, Getty Images
14 січня 2024, 18:36
У рамках сімнадцятого туру німецької Бундесліги Бохум приймав бременський Вердер на Воновія Рурштадіон.
Протягом першого тайму команди не зуміли порадувати глядачів голами. У другій половині зустрічі рахунок відкрити вдалося господарям поля — забив Остергаге. Наприкінці матчу, у компенсований час, Штарк врятував для гостей нічию.
Бохум — Вердер 1:1
Голи: Остергаге, 64 — Штарк, 90+3
Попередження: Гамбоа, 3, Штегер, 25, Беро, 72, Лосілья, 75, Ріманн, 90+5, Бернарду, 90+6 — Юнг, 25, Стаге, 35, Біттенкурт, 42, Штарк, 66, Дукш, 83
Бохум: Ріманн — Гамбоа (Ерманн, 81), Машович, Шлоттербек, Бернарду — Лосілья, Остергаге, Штегер (Форстер, 81) — Беро, Пасієнсія (Гофманн, 66), Антві-Аджей (Дашнер, 88)
Вердер: Цеттерер — Штарк, Фрідль, Юнг — Вайзер, Біттенкурт (Вольтемаде, 82), Стаге (Лінен, 86), Агу (Деман, 81) — Нжинма (Шмід, 73), Дукш, Борре (Ковнацкі, 73)