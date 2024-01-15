Іспанія

Гравець прокоментував результат у іспанському суперкубку.

Серхі Роберто прокоментував результат матчу у Суперкубку Іспанії з Реалом.

"Ми злі, але в четвер буде зустріч у ще одному турнірі. Треба вчитися на своїх помилках і цій поразці, але залишилися інші змагання. Я довіряю цій команді, і ми повинні продовжувати цей шлях.

Це був фінал проти вічного суперника, і ми хотіли перемогти. Два голи в першій десятихвилинці завдали нам великої шкоди. За рахунку 2:1 ми все ще були в грі, але після пенальті та голу у другому таймі цього не було".

Дубль Вінісіуса приніс перемогу мадридській команді.