Німеччина

Українець може опинитись в Мюнхені.

Мюнхенська Баварія хоче підписати голкіпера Реала Андрія Луніна на наступний сезон і готова зробити пропозицію "вершковим", коли клуби сядуть за стіл переговорів щодо можливого трансферу Альфонсо Девіса. Про це повідомляє OK Diario.

Українець проводить вражаючий сезон, замінивши травмованого Тібо Куртуа. Зокрема, Лунін відстояв у воротах "королівського клубу" під час фіналу Суперкубка Іспанії, пропустивши один гол від Барселони (4:1). Цей трофей став для нього сьомим в Реалі.

В поточному сезоні Андрій зіграв за Реал 11 матчів. Його контракт з "бланкос" розраховано до літа цього року, але джерело вказує, що у Луніна угода до 2025 року. Це підтверджує чутки, що футболіст таємно продовжив контракт із Реалом.